Lo scorso anno la manifestazione era saltata a causa del covid

Nella città di Ibi, in Spagna, è tornata la battaglia ‘tra infarinati’ con uova e farina, dopo che le restrizioni del coronavirus hanno annullato il festival dello scorso anno. La piccola città di giocattoli è famosa per la secolare celebrazione “Els Enfarinats”. La festa è ormai una tradizione che prosegue da oltre 200 anni. Lo scontro si svolge nella minuscola piazza della città vecchia di Ibi, ma quest’anno si è tenuto in una grande piazza alla periferia della città. Ai membri del pubblico non è stato permesso di avvicinarsi all’area transennata.

