Sull'isola delle Canarie via ai lavori dopo lo spegnimento del Cumbre Vieja

Le squadre della Unidad Militar de Emergencias (UME) hanno inziato la rimozione della spessa coltre di cenere che copre alcune zone dell’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, dove per oltre tre mesi ha eruttato il vulcano Cumbre Vieja. La lunga eruzione è terminata il giorno della vigilia di Natale. La Unidad Militar de Emergencias ha condiviso le riprese del suo personale mentre ispezionava e scavava un passaggio tra le ceneri nere profonde dell’isola. Le autorità hanno dichiarato che l’eruzione del Cumbre Vieja è terminata sabato 24 dicembre dopo 10 giorni di assenza di colate laviche, attività sismica o significative emissioni di anidride solforosa. Ma l’emergenza a La Palma non è finita, a causa dei danni ingenti causati dall’eruzione. La lava ha distrutto circa 3.000 edifici, seppellito piantagioni di banane e vigneti, rovinato i sistemi di irrigazione e tagliato le strade. Per fortuna nessuno è morto o è rimasto ferito per le eruzioni.

