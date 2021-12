A bordo c'erano 800 passeggeri: oltre 70 i feriti

Sale ad almeno 39 morti e 72 feriti il bilancio dell’incendio scoppiato su un traghetto fluviale nel sud del Bangladesh.

Il rogo è divampato intorno alle 3 del mattino sulla MV Avijan-10, che trasportava 800 passeggeri al largo della costa del distretto di Jhalokati sul fiume Sugandha.

Il traghetto stava viaggiando da Dhaka, la capitale, a Barguna, circa 250 chilometri a sud. L’ufficiale dei vigili del fuoco Fazlul Haque ha riferito che era pieno di passeggeri perché molti stavano tornando a casa per trascorrere il fine settimana e ha reso noto che i soccorritori hanno recuperato 39 corpi.

Tutti i 72 passeggeri feriti sono stati ricoverati in ospedale, compresi sette con gravi ustioni che sono stati portati in un ospedale di Dhaka in condizioni critiche.

