Dal catcalling alle foto scattate dagli sconosciuti: viene raccontata e stigmatizzata una serie di comportamenti che moltissime donne sperimentano quotidianamente

Un video che sensibilizza sul tema della violenza di genere e delle molestie sessuali nello spazio pubblico, che fa parte di una campagna che è stata promossa dalla città di Manchester, sta girando sul web e facendo parlare di sé. Nel video si vede una donna nelle sue attività quotidiane, dalla corsa mattutina all’uscita dal lavoro, alle prese con esperienze sgradevoli che vanno classificate come molestie e abusi. Da chi le fa una foto mentre corre allo sconosciuto che le posa una mano sul ventre, passando per il catcalling in strada. Il video è breve e per tutta la durata delle immagini la protagonista non parla salvo, alla fine, chiedere direttamente a chi guarda: “Pensi che tutto questo vada bene?” (“Do you think this is Ok?”).

Il video sta circolando con l’hashtag #IsThisOK e sta aiutando a sensibilizzare soprattutto su comportamenti che vengono spesso derubricati e definiti come scherzi o corteggiamenti mentre sono, di fatto, molestie. Nel video c’è anche il semplice sguardo: il primo uomo a incrociare la protagonista mentre corre le rivolge ‘soltanto’ uno sguardo esplicito che fa sentire la donna insicura e a disagio. “La campagna è rivolta a ragazzi e uomini per contrastare comportamenti problematici e affrontare il tema delle molestie sessuali nei confronti di donne e ragazze nello spazio pubblico” ha scritto il sindaco Andy Burnham.

Poi, alcuni dati: il 7% delle donne di tutte le età nel Regno Unito ha subito qualche forma di molestia sessuale nello spazio pubblico. Nella fascia 18-36 anni il dato sale all’86%. Oltre il 95% delle donne che ha subito molestie e abusi, non lo ha denunciato, secondo lo UN Women UK 2021.

