Richard Daschbach, 84 anni, avrebbe violentato orfane ospitate nella comunità che ha gestito per decenni

(LaPresse) Un ex sacerdote americano è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali su minori, pornografia infantile e violenza domestica a Timor Est. Richard Daschbach, ex missionario di 84 anni, è stato quindi condannato a 12 anni di carcere, nel primo processo di questo genere nello stato cattolico del Sudest asiatico. Il processo, iniziato a febbraio, era stato rinviato più volte prima di concludersi il mese scorso.

L’uomo fu ordinato sacerdote nel 1964 non lontano da Chicago e arrivò pochi anni dopo a Timor Est dove fondò un rifugio per bambini orfani e disagiati che ha ospitato negli anni centinaia di minori. Più di una dozzina di donne si sono fatte avanti denunciando abusi ma solo nove sono state ammesse al procedimento. Daschbach gode però ancora di un ampio sostegno nel Paese: molte persone hanno fatto irruzione in aula piangendo dopo la sentenza di condanna.

