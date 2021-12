C'è anche chi si è vestito come il Grinch

(LaPresse) Vestiti come Babbo Natale, in migliaia hanno partecipato a una corsa natalizia a Caracas, in Venezuela. L’evento ha attirato 1400 persone da tutto il mondo, comprese alcune persone che hanno gareggiato in sedia a rotelle. Non tutti hanno gareggiato nella capitale: ci sono stati eventi sparsi per il Paese. L’organizzatore dell’evento ha detto che quest’anno era la prima volta che al vincitore veniva dato un premio. Non sono mancati anche travestimenti curiosi, come chi si è presentato vestito come il Grinch.

