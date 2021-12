L'incidente tre giorni fa a Devonport. In condizioni critiche altri due piccoli

Un sesto bambino è morto per le gravi ferite riportate in seguito al tragico incidente avvenuto tre giorni fa a Devonport, in Tasmania, dove un castello gonfiabile è stato sollevato da una raffica di vento durante la festa di fine anno alla Hillcrest Primary School. Il piccolo, che aveva 11 anni, era precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Altri due bambini sono ancora ricoverati in condizioni critiche.

