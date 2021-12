L'usanza natalizia figlia della storia multiculturale della città

(LaPresse) A Natale in Spagna si rinnova la tradizione dei dolci di marzapane, figli della storia multireligiosa di Toledo, capitale della regione di Castilla-La Mancha, dove sono sempre convissute le culture cattolica, ebraica e musulmana, come spiega Maria Angeles Junquera, titolare della pasticceria San Telesforo, una delle più rinomate della città, fondata nel 1806. La ricetta segreta delle leccornie, conservata per due secoli dalla famiglia, ora viene insegnata nei laboratori dai Junquera. Le caratteristiche ‘anguille’ di marzapana vengono citate in un libro di ricette scritto da re Felipe III nel 1611.

