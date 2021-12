Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli torna a chiedere il rilascio dell'oppositore russo

La figlia 20enne di Alexei Navalny ha ritirato il premio Sacharov assegnato dal Parlamento europeo al padre. “Ci impegniamo per l’Europa delle idee, la celebrazione dei diritti umani, la democrazia e l’integrità. E non vogliamo l’Europa dei cancellieri e dei ministri, che sognano di ottenere un posto nel consiglio di amministrazione delle aziende statali di Putin o di navigare sullo yacht di un oligarca”, ha dichiarato Daria Navalny parlando davanti alla plenaria di Strasburgo. “Il coraggio dimostrato da Alexei Navalny desta stupore e ammirazione. Lo hanno minacciato, maltrattato, avvelenato, arrestato, incarcerato, ma non sono riusciti a metterlo a tacere”, ha dichiarato invece il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, tornando poi a chiedere il rilascio del dissidente russo.

