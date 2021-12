Il veicolo era in fuga da un fermo di polizia: quattro persone ferite

Un minivan si è schiantato contro una casa a Morahalom, una cittadina dell’Ungheria di circa 6.000 abitanti poco distante dal confine con la Serbia, causando la morte di sette migranti e il ferimento di altri tre. Secondo la polizia della contea di Csongrad-Csanad, gli agenti stavano ispezionando il veicolo, immatricolato in Serbia quando l’autista ha tentato di fuggire dalla scena ad alta velocità. Il veicolo si è schiantato contro una casa e si è ribaltato. Sette occupanti del veicolo sono morti sul colpo mentre altri quattro, tra cui il conducente, sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato l’uomo, spiegando che avvierà un procedimento contro di lui per traffico di esseri umani e per aver causato un incidente mortale plurimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata