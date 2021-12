Così il Pontefice dopo l'Angelus recitato a piazza San Pietro

(LaPresse) Papa Francesco ha parlato anche delle tensioni in Ucraina dopo l’Angelus recitato a piazza San Pietro. “Siano risolte con un serio dialogo internazionale e non con le armi. Le armi non sono la strada. Che questo Natale del signore porti all’Ucraina la pace”, le parole del Pontefice che ha pregato per le vittime del tornado che ha colpito il Kentucky e altre zone degli Stati Uniti d’America.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata