La corsa si svolta a Pristina. Tra i partecipanti anche tanti bambini

(LaPresse) Anche tanti bambini tra le decine di persone vestite da Babbo Natale che hanno partecipato alla maratona di beneficenza che si è tenuta domenica a Pristina, capitale del Kosovo. I costumi di Babbo Natale sono stati venduti a 5 euro per i bambini e a 10 euro per gli adulti. I fondi sono stati raccolti per le famiglie bisognose. Ha fatto delle donazioni anche la KFOR, forza di pace internazionale guidata dalla NATO in Kosovo.

