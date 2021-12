Un animale cade e innesca un effetto domino durante l'ultima parte di gara, feriti due fantini

(LaPresse) Un terribile incidente si è verificato durante l’Hong Kong International Sprint che si è corso domenica all’ippodromo di Sha Tin. All’ultimo giro la caduta di un cavallo ha provocato quella di altri due animali e dei rispettivi fantini: due sono stati abbattuti per via delle ferite troppo gravi riportate. Feriti anche due atleti, letteralmente travolti dal gruppo al galoppo: sono ora ricoverati in condizioni stabili e sono coscienti. Illeso il terzo fantino caduto.

