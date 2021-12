Le parole del presidente francese dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Scholz

(LaPresse) – “Il primo obiettivo è quello di evitare tensioni non necessarie”, l’Ue e gli Usa “non vogliono vedere un’escalation nella regione”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita a Parigi, rispondendo a una domanda sulle tensioni in Ucraina.

