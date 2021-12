Il voto dei senatori è stato 52-48

Schiaffo a Joe Biden dal Senato americano. Il ramo del Congresso a stelle e strisce ha infatti approvato una risoluzione che rovescia il decreto voluto dall’inquilino della Casa Bianca che prevedeva l’obbligo vaccinale contro il covid anche per i lavoratori delle aziende private. Il voto dei senatori è stato 52-48, la maggioranza richiesta era quella semplice. Una vittoria sostanzialmente simbolica per i repubblicani considerando che è improbabile che la Camera, a guida democratica, voti la stessa misura, il che significa che il mandato resterà valido, anche se i tribunali per ora lo hanno sospeso. Tuttavia, il voto ha dato ai senatori la possibilità di esprimere opposizione a una politica che, a loro dire, ha suscitato timori proteste nel Paese tanto da parte delle imprese che di molti cittadini non vaccinati che temono di perdere il lavoro se la regola dovesse entrare in vigore.

