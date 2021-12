In ospedale un ranger e uno dei due fermati dopo inseguimento

Una sparatoria durante un arresto al Rocky Mountain National Park, nel Colorado, ha causato il ferimento di un ranger e di uno dei due sospetti coinvolti in un precedente inseguimento con le forze dell’ordine. La sparatoria è avvenuta dopo che il ranger ha fermato un autista sul lato est del parco. Il ranger è stato colpito, ma indossava un giubbotto antiproiettile e non è stato gravemente ferito. Anche uno dei sospetti è stato colpito ed è stato portato in un vicino ospedale. L’altro sospettato, illeso, è stato arrestato. Le indagini sono state affidate all’FBI.

