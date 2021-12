È l'80esimo anniversario dell'attacco del Giappone che sancì l'ingresso degli americani nella Seconda guerra mondiale

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno celebrato l’80° anniversario dell’attacco giapponese a Pearl Harbor con una visita al Memoriale della Seconda guerra mondiale di Washington. L’attacco del 7 dicembre 1941 a Pearl Harbor e ad altre località delle Hawaii uccise 2.403 tra personale dell’esercito e civili e fu un momento decisivo che portò gli Stati Uniti all’ingresso nella seconda guerra mondiale. Joe Biden ha toccato una corona di fiori con un girasole selvatico, il fiore di stato del Kansas, in onore dell’ex senatore Bob Dole, un veterano di guerra che è stato una forza trainante per la costruzione del memoriale sul National Mall e che è morto domenica 5 dicembre all’età di 98 anni. Joe Biden, in un proclama della Casa Bianca emesso la scorsa settimana per riconoscere il National Pearl Harbor Remembrance Day, ha reso “grazie alla Greatest Generation, che ha guidato la nostra Nazione attraverso alcuni dei nostri momenti più bui e ha gettato le basi di un sistema internazionale che ha trasformato ex avversari in alleati”.

