Le autorità hanno revocato l'ordine di evacuazione per i residenti

Vigili del fuoco al lavoro in Colorado per arginare un incendio che ha colpito la comunità montana di Idaho Springs, nella contea di Clear Creek. Le fiamme, che hanno distrutto alcune abitazioni, sono state arginate almeno al 50%. Le autorità locali hanno così revocato l’ordine di evacuazione dei residenti. Il rogo era scoppiato domenica per cause ancora da accertare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata