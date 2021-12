Altre 69 persone sono rimaste ferite

Almeno 38 detenuti sono morti in un incendio divampato nella prigione di Gitega, capitale del Burundi. Altre 69 persone sono rimaste ferite. Secondo i rapporti locali, il carcere di di Gitega è sovraffollato, con oltre 1.500 detenuti in celle progettate per contenerne 400. Il vicepresidente burundese Prosper Bazombanza si è recato sul posto subito dopo l’incendio.

