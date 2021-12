James e Jennifer Crumbley fermati in un edificio commerciale a Detroit. Sono accusati di omicidio colposo

I genitori di Ethan Crumbley, il 15enne accusato di aver ucciso quattro studenti in una sparatoria alla Oxford High School del Michigan, sono stati arrestati questa mattina, alcune ore dopo che il pubblico ministero ha presentato contro di loro accuse di omicidio colposo. James e Jennifer Crumbley sono stati fermati in un edificio commerciale a Detroit che ospitava opere d’arte, ha detto il capo della polizia della città James E. White in conferenza stampa. I due sono accusati di aver comprato al figlio la pistola usata nella sparatoria e di aver ignorato i segnali di avvertimento il giorno della strage.

