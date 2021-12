Un 69enne salvato dalla guardia costiera nipponica. Nelle immagini il video dei soccorsi

(LaPresse) Per quasi 24 ore è rimasto alla deriva nelle acque agitate al largo del Giappone aggrappato alla sua barca capovolta. Un 69enne ormai allo stremo è stato salvato dalla guardia costiera nipponica, finito al circa 30 km dal luogo in cui era scomparso dai radar. Nelle immagini il video dei soccorsi: l’uomo è ora ricoverato in ospedale. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

