L'iniziativa ha aperto ufficialmente le festività natalizie

A Berlino c’è già aria di Natale. Un gruppo di Babbi Natale si è trovato domenica sera al Tierpark per distribuire regali ai bambini in una cornice suggestiva. Nonostante le restrizioni per la nuova ondata di contagi da Covid-19 in Germania, l’evento è stato autorizzato a patto che i partecipanti fossero vaccinati. La serata si è conclusa davanti a un fuoco ardente con adulti e bambini che si sono scambiati gli auguri.

