Predisposte rigide misure di sicurezza con in strada migliaia di agenti

(LaPresse) A New York è tutto pronto per la tradizione parata del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) di Macy’s che torna in presenza dopo l’edizione virtuale dello scorso anno dovuta alla pandemia. Predisposti anche alcuni palloncini giganti di varie forme: dal cono gelato ai personaggi dei Pokémon. Imponenti come sempre le misure di sicurezza: la polizia bloccherà tutti i punti di accesso. Migliaia gli agenti assegnati al percorso della parata, comprese le squadre antiterrorismo.

