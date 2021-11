Lo ha annunciato il ministro francese della Sanità, Olivier Veran

A partire dal 15 gennaio in Francia i pass sanitari si disattiveranno se non si sarà ricevuta una terza dose di vaccino contro il Covid-19 entro sette mesi dalla dose precedente. Lo ha annunciato il ministro francese della Sanità, Olivier Veran, che ha anche riferito che da sabato la terza dose sarà disponibile per tutti i cittadini dai 18 anni in su che abbiano ricevuto la dose precedente da almeno cinque mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata