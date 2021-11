Aveva 90 anni: il trasferimento della salma dalla casa

(LaPresse) – È morto Chun Doo-hwan, l’ex dittatore militare della Corea del Sud. Si è spento nella sua casa di Seul. Aveva 90 anni e aveva preso il potere con un colpo di Stato e ha governato il paese con il pugno di ferro per la maggior parte degli anni ’80. Nel 1996, 8 anni dopo aver lasciato l’incarico, Chun è stato condannato a morte con l’accusa di sedizione e eversione per via del suo ruolo nel colpo di Stato del 1979 che lo ha portato al potere e per il massacro dei manifestanti nella città Sud-occidentale di Gwangju l’anno successivo. L’ex dittatore però è stato graziato nel 1997, in un gesto di riconciliazione, poco dopo che Kim Dae-jung, un ex dissidente era stato eletto presidente.

