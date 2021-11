Il 17 novembre 2018 la prima protesta di piazza, sono passati tre anni

(LaPresse) Terzo anniversario del movimento dei gilet gialli in Francia, che per l’occasione è tornato a manifestare a Parigi sabato sera in un corteo che ha visto tensioni con la polizia. Le forze dell’ordine hanno sparato lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La prima volta in piazza dei gilet gialli fu il 17 novembre 2018, per una protesta contro l’aumento dei prezzi della benzina.

