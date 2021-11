L'erede al trono e la Duchessa di Cornovaglia si tratterranno due giorni

(LaPresse) Dopo la visita in Giordania il principe Carlo e la moglie Camilla, sono arrivati al Cairo dove sono stati accolti dal presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sissi e la First Lady Entissar Amer. Dopo le foto di rito l’erede al trono britannico e il leader egiziano si sono intrattenuti per 40 minuti. Il principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia rimarranno in Egitto per due giorni.

