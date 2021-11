La decisione dopo le piogge record che hanno causato inondazioni e allagamenti

(LaPresse) Il Canada ha dichiarato lo stato d’emergenza nella Columbia Britannica, la provincia occidentale duramente colpita negli ultimi giorni da piogge record che hanno portato inondazioni e allagamenti. Una situazione di pesante maltempo che ha causato non pochi disagi soprattutto ai trasporti con numerose interruzioni ai collegamenti ferroviari e a quelli stradali. Il premier Trudeau ha annunciato che centinaia di membri delle forze armate canadesi sono stati inviati nella provincia e altre migliaia sono in standby pronti a dare il loro contributo nelle evacuazioni e in tutto ciò che è necessario.

