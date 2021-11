Partenze dall'aeroporto di Minsk

(LaPresse) Giovedì oltre 400 iracheni hanno lasciato il confine tra Bielorussia e Polonia e hanno deciso di tornare in patria, abbandonando le speranze di raggiungere l’Unione europea. Secondo le autorità, 430 iracheni si sono registrati per i voli verso casa, e 410 di loro sono arrivati ​​all’aeroporto di Minsk pronti per la partenza.

