Elisabetta II soffre per uno strappo alla schiena

La regina Elisabetta non parteciperà più alla funzione domenicale della memoria al Cenotafio di Londra per uno strappo alla schiena. Lo si legge sul sito della Bbc. Buckingham Palace ha detto che la monarca è “delusa” per non poter presenziare all’evento.

In precedenza con un nota ufficiale era stato comunicato che era “ferma intenzione” della regina partecipare alla cerimonia, dopo aver sottratto del tempo ai suoi doveri per motivi di salute. Come negli anni precedenti, a nome della regina verrà deposta una corona di fiori dal principe di Galles.

Il National Service of Remembrance a Whitehall, che commemora i caduti in guerra, è stato chiuso al pubblico lo scorso anno, con la partecipazione di un numero limitato di veterani e militari.

Quest’anno vedrà un ritorno alla normalità, con centinaia di militari e donne che marciano e si mettono in fila attorno al Cenotafio. È prevista una grande folla che assisterà all’evento.

Due minuti di silenzio sono stati osservati in tutta la Gran Bretagna partire dalle 11 locali (le 12 italiane) per ricordare coloro che hanno combattuto e sono morti nei conflitti passati, con cerimonie che si svolgeranno nei memoriali di guerra in tutto il paese.

