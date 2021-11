Radev verso la conferma, terzo voto per cercare di formare un governo

(LaPresse) – Aperti in seggi in Bulgaria per le elezioni presidenziali e quelle politiche anticipate, le terze del 2021. Queste ultime si sono rese necessarie per il fallimento dei tentativi di formare un governo dopo le consultazioni di aprile e di luglio. 6.7 milioni sono chiamati alle urne: il capo dello Stato uscente Radev verso la conferma, forse già al primo turno. A livello politico permane il rischio frammentazione con difficoltà nel formare un esecutivo.

