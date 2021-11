Ancora sconosciute le ragione del rogo

Un incendio è scoppiato all’alba di giovedì in un ospedale Covid, a Ploiesti, in Romania. Due persone di 70 anni sono morte nel rogo, secondo le autorità . Nel reparto dove è divampato l’incendio erano ricoverati 21 pazienti. Non sono ancora note le cause del rogo, ma è stata aperta un’indagine.

