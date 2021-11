Tradizionalmente i festeggiamenti iniziano l'11 novembre alle 11:11 del mattino

A Colonia si festeggia il Carnevale. Nonostante le rigide regole sulla pandemia, nella piazza Heumarkt, nella città vecchia migliaia di persone in maschera, vestiti da clown, api, pirati o tigri si sono assembrati indifferenti ai numeri dei contagi che hanno visto un’impennata in questi giorni. I partecipanti hanno dovuto mostrare il green pass per accedere all’area della festa. Le celebrazioni di carnevale si svolgono tradizionalmente in tutta la Renania: le celebrazioni iniziano l’11 novembre alle 11:11 del mattino e durano fino al mercoledì delle ceneri.

