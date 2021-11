Oltre cinquemila persone hanno dovuto lasciare le loro case

È di almeno 20 morti in Sri Lanka il bilancio di alluvioni e frane dopo oltre una settimana di forti piogge. Il centro per la gestione dei disastri ha fatto sapere che oltre 5mila persone hanno dovuto lasciare le loro case e hanno trovato rifugio a casa di parenti o in centri gestiti dal governo. La maggior parte delle vittime sono state registrate per annegamento e fulmini. Almeno una persona risulta dispersa. Nei mesi di ottobre e novembre c’è solitamente la stagione dei monsoni nordorientali in Sri Lanka, tuttavia quest’anno si registrano piogge più abbondanti del previsto in molte parti del Paese.

