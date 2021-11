Feriti gli agenti che però non sono in pericolo di vita

(LaPresse) Tre poliziotti di Boston feriti a colpi di arma da fuoco a Dorchester mentre erano in servizio. Ucciso l’aggressore, colpito a morte dagli agenti. I poliziotti sono stati ricoverati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dalla polizia indossavano un giubbotto antiproiettile: due di loro sono stati colpiti alle gambe. Uno degli agenti è già stato dimesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata