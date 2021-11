Il presidente viaggia verso il suo quarto mandato, Biden: "Elezioni truccate"

(LaPresse) Folla in festa per le strade di Managua per celebrare la vittoria di Daniel Ortega alle elezioni presidenziali, definite una “pantomima” dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo i risultati preliminari resi noti dal Consiglio supremo elettorale del Nicaragua, dopo lo scrutinio di circa il 50% dei seggi dove si è votato domenica, il partito Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) del presidente Ortega ha ottenuto il 74,99% dei voti.

Oppositori agli arresti, le accuse degli Usa: “Voto truccato”

Dopo l’arresto dei principali leader oppositori negli ultimi mesi, le elezioni sono state caratterizzate dall’assenza di candidati con possibilità di vincere contro il presidente che viaggia dritto verso il suo quarto mandato. Ortega si è scagliato contro la presunta interferenza di Washington nel voto di domenica: in una dichiarazione rilasciata nelle scorse Biden ha definito le elezioni “truccate” e “certamente non democratiche”.

