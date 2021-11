Il vice portavoce del segretario generale dell'ONU: "La questione è sotto inchiesta"

Il vice portavoce del segretario generale dell’ONU, Farhan Haq, ha comunicato che i camion algerini si trovano nella parte orientale del Sahara. Secondo le autorità di Algeri, i mezzi sarebbero stati “attaccati” dal Marocco.

Stando ai “risultati preliminari” dell’inchiesta condotta dalla MINURSO, i camion “si trovavano nella parte orientale del Sahara occidentale, vicino a Bir Lahlou”, ha detto Haq durante il suo briefing quotidiano, aggiungendo che la missione delle Nazioni Unite ha trovato due camion registrati in Algeria parcheggiati uno accanto all’altro. Entrambi i veicoli erano “gravemente danneggiati e bruciati”, ha detto in risposta alla domanda di un giornalista.

Haq ha anche notato che la MINURSO ha inviato delle pattuglie il 3 novembre sul luogo del “presunto incidente”, avvenuto il giorno precedente. In risposta a una domanda dello stesso giornalista sulle ragioni della presenza di questi camion in una zona di operazioni militari quando c’è un altro percorso, il portavoce ha detto che “non sa perché i due camion siano in quella posizione”, indicando che la questione è sotto inchiesta.

