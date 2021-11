La scena ripresa dalla telecamera di un elicottero

(LaPresse) Si è lanciato dal ponte sul fiume Caloosahatchee per sfuggire a un inseguimento della polizia. Il protagonista è un presunto ladro accusato di aver rubato un furgone a Fort Myers, in Florida. La scena è stata ripresa dalla telecamera di un elicottero. L’uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo e essersi schiantato contro le barriere del ponte, si è gettato da 16 metri di altezza. Un volo inutile e doloroso: il fuggitivo è stato portato in ospedale e dovrà rispondere delle accuse di furto d’auto e tentativo di fuga.

