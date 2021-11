La piccola di 4 anni si rivede per la prima volta in pubblico assieme a mamma e papà

(LaPresse) Le prime parole di Cleo al momento del suo ritrovamento sono state registrate dai poliziotti che hanno salvato la bambina australiana di 4 anni, scomparsa per oltre due settimane nello stato dell’Australia Occidentale. “Come ti chiami tesoro? Va tutto bene”, dicono gli agenti dopo aver fatto irruzione in una casa nella città di Carnarvon. Un uomo di 36 anni è stato arrestato perché sospettato del rapimento. La piccola si trovava in un’abitazione distante 10 minuti di auto dalla casa dove viveva con la sua famiglia. Cleo intanto è stata rivista sorridente, assieme ai genitori, per la prima volta dal suo ritrovamento.

