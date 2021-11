Vaccino o test negativo per trasporti e nei luoghi pubblici

Centinaia di persone hanno bloccato le strade della capitale dell’Ucraina per protestare contro la vaccinazione obbligatoria e le nuove restrizioni per i cittadini non vaccinati. Circa 500 manifestanti hanno marciato verso il parlamento. A partire da lunedì le autorità di Kiev hanno limitato l’accesso ai trasporti pubblici e ai luoghi per le persone che non sono vaccinate. I non vaccinati non potranno più andare al lavoro e visitare luoghi pubblici a meno che non siano risultati negativi ad un tampone. Ristoranti, hotel e centri fitness rimarranno aperti se il 100% dei dipendenti è vaccinato o con test giornalieri negativi. L’Ucraina è uno dei paesi con tasso di vaccinazione più basso in Europa: solo il 17% circa della popolazione ha ricevuto due dosi.

