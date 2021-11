Il vulcano erutta ormai da sei settimane

Il vulcano Cumbre Vieja a La Palma erutta lava, cenere e gas da più di sei settimane. La qualità dell’aria è diventata “estremamente sfavorevole” a causa degli alti livelli di particelle nell’aria, hanno spiegato i servizi di emergenza del governo delle Canarie. Tutti i voli da e per l’isola sono stati cancellati per colpa della cenere e i turisti sono così costretti a rientrare con i traghetti. Molti di loro sono arrivati a La Palma proprio per vedere dal vivo l’eruzione del vulcano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata