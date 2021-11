La piccola Cleo era in una casa chiusa a chiave: sta bene. Fermato un uomo

È stata ritrovata la bambina di 4 anni che da 18 giorni era scomparsa in una zona remota dell’Australia occidentale. Cleo Smith, questo il nome della bambina, stava bene e si trovava in una casa chiusa a chiave. Era scomparsa il 16 ottobre, insieme al suo sacco a pelo, nel secondo giorno di vacanza della sua famiglia, dalla tenda da campeggio in cui si trovava a nord della città di Carnarvon, scatenando una massiccia ricerca. Un uomo di 36 anni è stato arrestato e viene interrogato dagli inquirenti. La casa in cui la bambina è stata trovata si trova nella stessa città costiera in cui vive la famiglia, Carnarvon appunto, e poco dopo ha potuto reincontrare la madre e il patrigno. La polizia sospettava che la bambina fosse stata rapita, perché la cerniera della tenda era stata trovata alzata a un’altezza a cui la bambina non sarebbe potuta arrivare.

