Il premier britannico da Glasgow: “Impegno anche di Cina, Russia e Brasile”

(LaPresse) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha elogiato l’accordo raggiunto alla COP26 per fermare la deforestazione in tutto il mondo. In un discorso Johnson ha sottolineato che è l’accordo è stato raggiunto tra 28 paesi. Firma anche per Cina, Brasile e Russia che si sono impegnati a “lavorare insieme per fermare e invertire la deforestazione e il degrado del suolo entro il 2030”.

