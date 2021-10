Così il premier Mario Draghi al termine del G20 in conferenza stampa

(LaPresse) “Siamo riusciti a mantenere vivi i nostri sogni” e a “impegnarci a nuovi impegni. Il giudizio finale, come ci ricordano gli attivisti, viene formulato su quello che facciamo non su ciò che diciamo”. Così il premier Mario Draghi al termine del G20 in conferenza stampa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata