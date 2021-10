Khartoum: in centinaia per l'attivista ucciso durante le proteste

Un corteo di centinaia di persone in lutto a Khartoum, capitale del Sudan, marcia dietro la bara di un giovane manifestante ucciso durante le proteste contro il golpe militare. Secondo fonti locali, l’uomo è deceduto in un ospedale della città, a causa delle gravi ferite riportate durante gli scontri con le forze dell’ordine. Il bilancio delle proteste al momento è di otto morti e oltre 170 feriti. Ma la contestazione non si ferma: sui social circolano diversi video, girati dagli attivisti per la democrazia, che mostrano negozi chiusi e strade deserte, bloccate dalle barricate erette dai dimostranti. Gli stessi attivisti hanno richiesto uno sciopero nazionale prolungato per convincere i militari del generale al-Burhane ad abbandonare il potere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata