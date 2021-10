Raccolte circa duemila firme, settemila i lavoratori dell'hub di Staten Island

(LaPresse) Impiegati ed ex dipendenti di Amazon a New York City si sono ritrovati fuori dalla fabbrica di Staten Island per chiedere la formazione di un sindacato. Gli organizzatori hanno raccolto più di duemila firme, uno step fondamentale per costruire la rete sindacale più forte del Paese nello stabilimento. Ora il National Labor Relations Board dovrà validare le firme. Nello stabilimento ci sono circa settemila dipendenti. In aprile, in Alabama, i lavoratori hanno rifiutato la proposta di formare un sindacato interno.

