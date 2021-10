Riprese anche in alcuni uffici dove si vede l'acqua nelle bottigliette muoversi durante la scossa

(LaPresse) Terremoto a Taiwan di magnitudo 6.5. Una camera puntata sul Liyu Lake ha iniziato a tremare nel momento in cui è partita la scossa: le immagini mostrano la forza del terremoto, che per il momento non sembra aver provocato vittime. Altre immagini mostrano l’acqua che si muove nelle bottiglie d’acqua in un ufficio. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Taipei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata