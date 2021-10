Le immagini dell'arresto di Dairo Antonio Osuga

(LaPresse) È stato arrestato in Colombia il trafficante di droga più ricercato del mondo. Dairo Antonio Usuga, anche conosciuto come Otoniel, è stato catturato in una maxi operazione in una zona rurale di Uraba, regione colombiana nella provincia di Antioquia. Nel blizt, messo in piedi con il supporto di “agenzie degli Stati Uniti e del Regbo Unito”, sono stati impegnati più di 500 uomini delle forze speciali colombiane e 22 elicotteri.

