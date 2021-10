Brian Laundrie aveva fatto sparire le proprie tracce lo scorso 13 settembre dopo essersi rifiutato di parlare con gli investigatori

I resti umani trovati all’interno di una riserva naturale in Florida appartengono a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la blogger 22enne strangolata lo scorso mese in Wyoming. Lo ha confermato l’FBI.

Di Laudrie non si avevano più notizie dal 13 settembre. I resti sono stati ritrovati insieme ad alcuni oggetti che si ritiene appartenessero al 23enne, tra cui uno zaino e un taccuino.

La coppia era partita per una vacanza on the road tra gli Stati americani, tenendo una sorta di “diario di viaggio” sui social. Ma i rapporti tra Laundrie e Petito si erano presto fatti tesi, tanto che la polizia era dovuta intervenire dopo una lite piuttosto violenta. L’intervento era stata ripresa in un video degli stessi agenti.

A fine agosto la blogger era scomparsa e il suo corpo era stato ritrovato a settembre nella Foresta nazionale di Bridger-Teton, in Wyoming. Stando agli esami effettuati, la giovane era stata strangolata almeno un mese prima del ritrovamento.

Il fidanzato, tornato a casa dalla famiglia in Florida, si era rifiutato di parlare con gli investigatori. Poi si era dato alla fuga.

Ora il ritrovamento del suo corpo in un parco naturale nella regione di Tampa, una zona impervia della Florida abitata da alligatori e serpenti. Restano ora da definire le cause della morte di Laundrie – suicidio o altro – prima di chiudere definitivamente questa triste vicenda.

