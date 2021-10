L'incidente causato da un guasto non precisato durante il processo di produzione

Un’esplosione e un incendio in una fabbrica di polvere da sparo a Rjazan, in Russia, hanno causato la morte di almeno 16 persone. Lo hanno reso noto funzionari locali. Una persona è stata ricoverata in ospedale con ferite gravi. Nella gestione dell’incendio sono stati coinvolti 170 soccorritori e 50 veicoli. Secondo il Ministero delle situazioni di emergenza russo, l’esplosione sarebbe stata causata da un guasto non precisato durante il processo di produzione. Rjazan si trova a circa 270 chilometri a sud-est di Mosca.

